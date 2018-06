Rozenteelt in de kijker 15 juni 2018

De Volkstuin Buggenhout organiseert vandaag een informatieavond over de teelt van rozen en snijrozen. Een deskundige komt uitleg geven. De voordracht begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Café De Ster, aan de Stenenstraat in Opstal. Info: pierrephilips@telenet.be. (DND)