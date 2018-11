Route2School voor meer verkeersveiligheid Nele Dooms

22 november 2018

De gemeente Buggenhout stapt in het project Route2School. Bedoeling daarvan is meer verkeersveiligheid te creëren in schoolomgevingen en de trajecten ernaartoe. Route2School brengt eerst alle problemen die kinderen ervaren op de route van en naar school in kaart. Die gegevens worden verzameld via de Route2school app of de website www.route2school.be. “We voeren dus een grondig onderzoek naar knelpunten op de schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van de leerlingen uit”, zegt schepen van Verkeer Wim Mommaers (N-VA). “Het resultaat wordt een digitale schoolroutekaart. Maar op basis van de knelpunten worden ook acties uitgewerkt om de verkeersveiligheid op de route van en naar school te verbeteren.” Voor de inventarisatie is de hulp van ouders, leerkrachten, politie en jeugdverenigingen cruciaal. Iedereen kan helpen door gegevens door te spelen via de app of de website. Op 21 december worden alle gegevens verzameld, om ze vervolgens te analyseren.