Roodkapjes houden La Fiesta 07 juli 2018

02u33 0

Jeugdvereniging KSA Roodkapjes organiseert dit weekend haar jaarlijkse fuif. 'La Fiesta' vindt vandaag plaats. Iedereen is welkom op de terreinen van de Roodkapjes, aan de Maricolenweg in Buggenhout. Het openlucht event start om 21 uur. In de feesttent draaien DJ Bifi, DOSSCHY, Tous Les Deux en Supernovazz. In de '2nd ROOM' zorgen Future Forces, Swekkie & Jaques en Shanti voor muziek. Toegangskaarten kosten 5 euro in voorverkoop, 7 euro aan de kassa. Meer informatie is te vinden via de Facebook-pagina van 'La Fiesta'. (DND)