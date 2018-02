Ronde van België start in Buggenhout GEMEENTEBESTUUR KLAAR VOOR GROOT VOLKSFEEST KOEN BATEN

14 februari 2018

Buggenhout De Ronde Van België start dit jaar in de mooiste bosgemeente van Vlaanderen. Op 22 mei strijken alle ploegen neer op het kerkplein om er officieel voorgesteld te worden en een dag later vertrekken de wielrenners vandaar ook voor de eerste rit van de Ronde. "We willen er een groot volksfeest van maken", zegt burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD).

Welke festiviteiten de gemeente precies plant, daarover is het op dit moment nog koffiedik kijken. Wat wel al vaststaat: de Ronde van België zal dit jaar haar aanvang nemen in de bosrijke gemeente in het midden van Vlaanderen. Dat het gemeentebestuur vast van plan is om alles uit de kast te halen op 23 mei, is duidelijk. Buggenhout is fier dat het gastheer mag zijn van de grote wielerwedstrijd en wil er een groot feest van maken, waarbij het dorp mooi in beeld zal komen. "De eerste rit start hier op het kerkplein. De renners maken daarbij een plaatselijke ronde, en daarna komen er nog vier passages door ons dorp. Ook de aankomst op de Provinciale Baan zal onze gemeente prachtig in beeld brengen", zegt een opgetogen burgemeester.





Neusje van de zalm

Dat de Ronde van België de bosrijke gemeente aandoet, is niets nieuws, het dorp mag immers al jaren een passage van de wielrenners verwelkomen. Zes jaar geleden was het dorp ook al eens het aankomstpunt van een grote rit, maar dat de Ronde deze keer ook start in Buggenhout, is voor velen nu het neusje van de zalm. "Eigenlijk begint alles dinsdag 22 mei al. Dan zal de ploegenstelling plaatsvinden, samen met Michel Wuyts op ons kerkplein. Daarna zijn we van plan om een groot volksfeest te houden met artiesten en optredens, maar hierover moet de komende weken meer duidelijkheid komen", klinkt het.





Gezellig feest

Een dag later vertrekt een rit van 179 kilometer, die meermaals beelden zal schieten van de gemeente. "Uiteraard willen we ook op woensdag tal van randactiviteiten organiseren en er samen met de inwoners een gezellig feest van maken."





Buggenhout mag alvast rekenen op een pak volk dat zal afzakken om de koers van dichtbij mee te maken. "We hebben ondertussen wel al enkele jaren ervaring en ook de samenwerking met de organisatie is goed. Vandaar dat we nu de kans krijgen om de wedstrijd hier te laten starten. Er moeten natuurlijk heel wat veiligheidsmaatregelen genomen worden en de organisatie vergt heel wat tijd. Ons team is intussen echter goed getraind, ik kan dus met een gerust hart zeggen dat alles zeker tot een goed einde zal gebracht worden. Dit evenement zal ons mooie dorp nog meer op de kaart zetten, het zullen twee dagen zijn om nooit te vergeten", besluit Van Herreweghe.