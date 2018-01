Ronde van België moet groot feest worden 31 januari 2018

02u36 0 Buggenhout De Ronde van België in Buggenhout dit jaar moet een groot feest worden. Dat zegt burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD). Buggenhout bouwde de voorbije jaren een traditie op om regelmatig deze wielerwedstrijd in de gemeente te gast te hebben.

In 2018 is getekend voor een tweedaags evenement. Op dinsdag 22 mei wordt een "grand départ" met ploegenvoorstelling voorzien. "De renners worden voorgesteld op het kerkplein en vertrekken vervolgens van in de Kerkstraat", zegt burgemeester Van Herreweghe. "We koppelen daar die dag al een klein feestje aan, maar de dag erna is de Ronde hier nog te gast." Op woensdag 23 mei zijn zowel een start als aankomst voorzien in Buggenhout.





Dat gaat gepaard met liefst vijf doortochten van de renners doorheen de bosgemeente. De finish wordt voorzien op de Provinciale Baan, ter hoogte van het kerkje van de Briel. Daar wordt een groot volksfeest aan gekoppeld. (DND)