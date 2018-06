Roep om tractorsluizen klinkt steeds luider MAATREGEL TEGEN SLUIPVERKEER IN KUIPSTRAAT EN DREEF LAAT OP ZICH WACHTEN NELE DOOMS

16 juni 2018

02u34 0 Buggenhout "Hoe lang laten de tractorsluizen nog op zich wachten?" Dat vragen de buurtbewoners van de Kuipstraat, Dreef en omgeving in Opstal zich af. Het sluipverkeer gaat er van kwaad naar erger.

Het dossier van tractorsluizen tegen sluipverkeer gaat veel te traag vooruit. Dat vinden bewoners van de Kuipstraat. Dat is één van de landelijke baantjes in Buggenhout en loopt van de Beukenstraat via de Kortedreef tot de Molenstraat. Terwijl het straatje vroeger enkel gebruikt werd door bewoners en landbouwers met hun tractor naar hun akkers, nam het verkeer er de voorbije jaren aanzienlijk toe. Dat is ook zo voor de andere verkavelingsbaantjes in de buurt. Meer dan een jaar geleden werden de bewoners maatregelen beloofd. Maar tot vandaag is er niets concreet.





"Nochtans is het dringend", zegt Thomas Fréché. "Niet alleen wagen, maar zelfs vrachtwagens begeven zich door deze straatjes, ook het ander sluipverkeer neemt toe. Chauffeurs zoeken een snellere weg om sneller door te steken richting Lebbeke en daarbij geven ze goed gas. Het lijkt hier een racebaan. En dat terwijl veel gezinnen hier kleine kinderen hebben."





Recente verkeerstellingen tonen de problematiek zwart op wit. "In één week tijd passeren er liefst 2.682 voertuigen langs Kuipstraat-Dreef", zegt gemeenteraadslid Dirk Stallaert (CD&V), die al lang ijvert voor een oplossing. "Dit wil zeggen dat er elke dag meer dan 300 voertuigen door deze baantjes, alleen bedoeld voor fietsers, landbouwvoertuigen en plaatselijk verkeer, rijden. Opmerkelijk is het hoog aantal vrachtwagens en bestelwagens, met bijna 400 per week. Twintig procent van de chauffeurs rijdt bovendien boven de toegelaten vijftig kilometer per uur. En dan hebben we het nog niet over het sluipverkeer via Kuipstraat-Korte Dreef, want daar vonden geen tellingen plaats. De cijfers liggen dus nog veel hoger."





Dat de beloofde tractorsluizen er nog niet zijn, kan er bij de bewoners dan ook niet in. "De schepen beloofde meer dan een jaar geleden al dat deze maatregel nog voor de invoering van het mobiliteitsplan in de zomer zou uitgevoerd worden", zegt Stallaert. "Ondertussen is dat plan definitief én is het zomer, maar de sluizen zijn er nog altijd niet."





Volgens schepen Wim Mommaers (N-VA) zullen de tractorsluizen volgende week eindelijk een feit zijn. "Onze technische dienst heeft zelf een proefopstelling moeten uitwerken en dat heeft, door onderbemanning, wat langer op zich laten wachten", zegt hij. "Eerstdaags bepalen we de exacte locatie van de sluizen, zodat ze volgende week een feit zijn. Normaal gezien komen de eerste twee aan de Kuipstraat en de Lijnsebossen. Later kan er nog één op de kop van de Dreef komen. Daarna evalueren we om te bekijken of dit de juiste oplossing is."