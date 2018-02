Rode Kruis zamelt bloed in 01 februari 2018

Het Rode Kruis van Buggenhout organiseert vandaag een bloedinzameling. Wie bloed wil geven, kan dat tussen 18 en 20.30 uur. Donoren kunnen terecht in parochiezaal Torenhof, aan de Putweg in Buggenhout. Het Rode Kruis hoopt op veel aanwezigen, want bloed geven kan mensenlevens redden. Info: bloed@buggenhout.rodekruis.be.





