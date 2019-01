Rode Kruis reikt brevetten uit Nele Dooms

31 januari 2019

Het Rode Kruis van Buggenhout organiseerde in haar lokalen aan de Bovendonkstraat haar brevetuitreiking. De diploma’s waren bestemd voor de cursisten die het voorbij najaar slaagden voor de cursussen “Eerste Hulp” en “Helper”. “Deze mensen zijn vanaf nu zeker voorbereid om anderen te helpen”, zegt Chantal Van Riet van het Rode Kruis. “Ze kunnen de eerste zorgen toedienen, in afwachting van bijvoorbeeld de hulpdiensten. Het Rode Kruis blijft in die zin ook in de toekomst opleidingen geven. Hoe meer mensen weten wat ze moeten doen in geval van nood, hoe beter. Het kan mensenlevens reden.” De brevetuitreiking ging gepaard met een kleine receptie met een hapje en drankje voor iedereen.