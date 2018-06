Rode Kruis reikt brevetten aan cursisten 'Eerste Hulp-Helper' en 'Reanimeren en defibrilleren' uit 27 juni 2018

Het Rode Kruis van Buggenhout reikte brevetten uit aan zijn cursisten. Dat gebeurde in de lokalen van het Rode kruis in de Bovendonkstraat in Buggenhout.





"Jaarlijkse vinden cursussen en opleidingen plaats, dus zijn er ook telkens brevetten om uit te reiken", zegt Chantal Van Riet van het Buggenhoutse Rode Kruis.





Elf vrijwilligers mochten de brevet 'Eerste Hulp-Helper' in ontvangst nemen. Er werden ook 48 attesten 'Reanimeren en defibrilleren' uitgereikt. Eén persoon ontving de brevet van 'Lesgever eerstehulpverlener'.





(DND)