Rode Kruis organiseert EHBO-cursus

Het Rode Kruis van Buggenhout plant een nieuwe cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen. De deelnemers leren hoe ze direct hulp kunnen bieden na ongevallen of ongelukjes. "Dit kan levens redden", klinkt het. "Daarom organiseren we regelmatig lessen. Hoe meer mensen hieraan deelnemen en weten wat ze kunnen doen om te helpen bij een ongeval, hoe beter." De eerstvolgende cursus bij het Rode Kruis Buggenhout start op donderdag 18 januari om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Bovendonkstraat 23 in Buggenhout. De cursus is gratis. Inschrijven kan nu al, via 0478/26.21.03 of vorming@buggenhout.rodekruis.be.





(DND)