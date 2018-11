Rode Kruis ontvangt acteurs Echt Antwaarps Teater Nele Dooms

De vrijwilligers van het Rode Kruis van Buggenhout hadden de acteurs van ‘t Echt Antwaarps Teater op bezoek. Die brachten in De Pit de voorstelling “’K Wil maar ik kan Niet!”. “Het Rode Kruis zorgt jaarlijks voor een toneelvoorstelling van dit gezelschap”, zegt Chantal Van Riet van het Buggenhoutse Rode Kruis. “Dat brengt geld in het laatje voor onze werking. We waren dan ook erg tevreden met twee uitverkochte zalen vol lachende mensen. Achter de schermen volgde een leuke babbel met de acteurs.” De opbrengst zal gebruikt worden voor aankoop van materiaal voor het Rode Kruis en het geven van gratis EHBO-cursussen.