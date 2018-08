Rode Kruis bakt pannenkoeken Nele Dooms

21 augustus 2018

17u00 1 Buggenhout Het Rode Kruis, afdeling Buggenhout, organiseert op zaterdag 25 augustus een pannenkoekenbak.

Aanleiding is Bovendonkstraat Kermis. Voor het Rode Kruis is het traditie om in dat weekend pannenkoeken te bakken. Smullen kan vanaf 11 uur in de tent van het Rode Kruis in de Bovendonkstraat. Iedereen is er welkom. Er wordt pas gestopt met bakken eens het deeg op is. Wie wil, kan ook pannenkoeken afhalen of telefonisch bestellen en laten bezorgen. Info op 0485/46.57.36.