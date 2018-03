Rocksterren in De Pit 08 maart 2018

Buggenhout ontvangt dit weekend acteurs Ben Segers, Bert Huysentruyt, Dominique Mondelaers en Lucas Van Den Eynde. Zij staan op de planken met de theatervoorstelling 'Hells Bells'. In hun repetitiekot zijn de Hells Bells twee avonden per week de rocksterren die ze zouden willen zijn. Er buiten zijn Gerrie, Werner, Geert en Freddy vier midlifers die hun ietwat grijze bestaan zien wegtikken op de fabrieksklok van een met sluiting bedreigd bedrijf. Al jaren dromen ze over het opnemen van de plaat waarmee ze gaan doorbreken. De voorstelling vindt plaats op zaterdag 10 maart om 20 uur. Toegangskaarten kosten 18, 17 of 16 euro. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van gemeenschapcentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Info en reservatie: www.ccdepit.be.





(DND)