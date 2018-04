Ridders en jonkvrouwen spelen buiten 20 april 2018

Buggenhout organiseert de jaarlijkse Buitenspeeldag op zaterdag 21 april. Thema deze keer is 'ridders en jonkvrouwen'.





Deelnemers mogen in dat kader verkleed komen meespelen. Iedereen is welkom van 13.30 tot 17 uur. Ook voor ouders zijn er dit jaar activiteiten voorzien. Tijdens de Buitenspeeldag organiseert de bibliotheek bovendien een workshop 'Strips in je streektaal'.





Dat is ideaal voor kinderen vanaf zes jaar en hun (groot)ouders. Deelnemen is gratis. Info: fien.certyn@buggenhout.be. (DND)