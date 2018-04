Ridders en jonkvrouwen op Buitenspeeldag 23 april 2018

04u33 0

Op de terreinen van de Pit in Buggenhout hebben heel wat kinderen en hun ouders genoten van een buitenspeeldag. Het thema dit jaar was 'Ridders en jonkvrouwen'. Door het goede weer waren er ook enkele waterspelen voorzien, die veel succes hadden. Ook een extra lange gocart kon op veel bijval rekenen waardoor de buitenspeeldag een groot succes was. (KBD)