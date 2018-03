Restauratie ijskelder afgerond 29 maart 2018

02u34 0 Buggenhout De restauratie van de historische ijskelder op het Kasteeldomein aan de Damstraat is afgerond. Een aannemer metste het bouwwerk weer volledig op.

Voor de heropbouw sloeg het gemeentebestuur de handen in elkaar met de eigenaar van het Kasteeldomein, Regionaal Landschapspark Schelde-Durme, de provincie Oost-Vlaanderen en de Capelderij van Opdorp. Zo is de ijskelder weer in zijn oude glorie hersteld. Jarenlang was die verbonden aan het Kasteel van Opdorp en werd hij gebruikt om ijs tot in de zomer te kunnen bewaren. Het is de grootste van Oost-Vlaanderen. De ijskelder vormt vanaf nu een meerwaarde voor de wandeling 'Keisdruppersroute' en zal ook dienst doen als huisvesting van vleermuizen.





(DND)