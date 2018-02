Restant speelt Raspoetin 09 februari 2018

Tejater Restant van Buggenhout brengt als nieuwste productie 'Raspoetin' op de planken. Het gaat om een spannend toneelstuk bestemd voor iedereen van 9 tot 99 jaar.





Na vele jaren ontmoeten Bram, Sofie en Bert elkaar weer en halen herinneringen op aan hun jeugd. Dat brengt hen al snel op Peter Beeckmans. Die stotterde, ook als hij met zijn poppen buikspreeknummertjes opvoerde. Wanneer Peter echter de pop Raspoetin ter hand nam, stotterde hij niet. Dat mysterie is Bram, Sofie en Bert bijgebleven. Het werd allemaal nog erger toen de drie op onderzoek uitgingen.





Acteurs van dienst zijn Annelies Van Opstal, Filip Stallaert, Bob Teugels, Safo Van Puyenbroeck, Wout Stallaert, Stan De Cock, Lukas Van den Broeck, Stefan Van Lierde, Bettie De Mul, Toby Goedgezelschap, Pauline Bas, Nelle Cools, Lotte Detand, Lize Verspecht, Maria Van Hoeymissen, Steffen De Ridder, Gitte De Vis, Luna Coene, Brechje Pots en Norah Van Verre.





Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 16, zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 februari en vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, telkens om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Pallieter, Broekstraat 2 in Opstal. Toegangskaarten kosten 10 euro. Info en reservatie: 052/33.60.18 of via reservatie@restant.be. (DND)