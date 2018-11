Reizende expo over solidariteit in bib Nele Dooms

15 november 2018

13u47 0

De bibliotheek van Buggenhout ontvangt een reizende tentoonstelling van de provincie Oost-Vlaanderen over internationale solidariteit. Tussen de boekenrekken zullen zes zuilen opgesteld staan. Die brengen het verhaal van zes verschillende personen uit drie regio’s die de provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt. Bezoekers maken kennis met Claudine en Gérard uit Rwanda, Beatriz en Francisco uit Ecuador en Salome en Hildrine uit de Filipijnen. Het zijn positieve verhalen van hoe deze mensen zelf de samenwerking hebben ervaren en hoe zij naar de toekomst kijken. De tentoonstelling is te bekijken van zondag 18 november tot vrijdag 30 november, tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Die bevindt zich op de eerste verdieping van het Administratief en Cultureel Centrum in de Nieuwstraat in Buggenhout.