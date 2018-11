Regen inspiratie voor workshop in bib Nele Dooms

26 november 2018

17u16 0

Regen vormt de inspiratiebron voor een nieuwe voorlees- en knutselworkshop in de bibliotheek van Buggenhout. Kinderen zijn er op woensdag 28 november welkom om naar leuke verhaaltjes te luisteren. Daarna kunnen ze zelf creatief aan de slag om allerlei knutselwerkjes te maken. De workshop begint om 14 uur en duurt tot 17 uur. Deelnemen is gratis. Liefhebbers zijn welkom in de bib, op de eerste verdieping van het Administratief en Cultureel Centrum, aan de Nieuwstraat. Info: bib@buggenhout.be of via 052/33.95.91.