Recordaantal deelnemers voor dauwtrip 01 maart 2018

Pasar Baasrode mocht voor haar dauwtrip een recordaantal vrijwilligers verwelkomen. Met niet minder dan negentig liefhebbers namen ze deel aan een wandeling in de vroege ochtend. "Voor de tocht verkenden we het groene en landelijke Buggenhout en Opstal", zegt Karel De Cock van Pasar. "Terug op kracht komen na een fikse ochtendwandeling, kon in de Manège 't Hoefijzer van Opstal met een lekker ontbijt. De activiteit was meer dan geslaagd en voor herhaling vatbaar."





(DND)