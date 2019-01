RECENSIE: Skov *** Klassieke keuken met een twist Tijs Van Puyenbroeck

09 januari 2019

00u52 0 Buggenhout Restaurant en loungebar Skov - Deens voor bos - is intussen twee jaar open. Eigenaar Mark Van den Broeck liet het historisch pand aan de kerk van Buggenhout verbouwen tot een trendy en frisse zaak. Na een avondje uitgebreid dineren concluderen we dat de chef op niveau kookt, maar dat de bediening beter kan.

We reserveren een tafeltje op zondagavond, voor de zekerheid. We prijzen ons gelukkig dat we het deden want de zaak zit vol. Het interieur is rustgevend: een levensgrote foto van Buggenhoutbos, sobere tafeltjes, voldoende ruimte. De lounge bevindt zich op de eerste verdieping, het restaurant op de tweede. Een liftje voorkomt dat het personeel constant met borden moet zeulen op de trappen. Nog voor we neerzitten staat de gastvrouw al aan onze tafel met de menukaart, een dip van hummus en mosterdzaad en wat krokant brood. Scoor je altijd punten mee. Onze goesting wordt aangewakkerd.

Als aperitief kiest mijn tafelpartner voor een cava (6) die doet wat moet: frisse smaak die de honger opwekt. De Opihr gin met tonic bulkt van de kruiden, maar dat mag ook wel voor 15,70 euro. Beetje overdreven, die prijs.

Starten doen we met een deelgerecht: visreepjes met zelfgemaakte tartaar. De vis is vers. De tartaar scoort door zijn grove structuur van augurk, ei, sjalot... Aangezien het hapje aansloeg gaan we voor de Skov Taste (17 pp). De chef selecteert vier voorgerechten en maakt die in kleinere porties. Er verschijnt carpaccio, ganzenlever, gravad lax en een taco met lamsvlees en aubergine op tafel. Kleine proevertjes die samen een mooi voorgerecht vormen. Enkel de nogal grote brok lever is beduidend minder fijn dan de andere gerechtjes.

Intussen lacht de Limburgse chardonnay uit Genoels-Elderen (34) naar ons van op de wijnkaart. Opnieuw een keuze voor eigen terroir. “Helaas uitverkocht”, klinkt het. Dan maar een pouilly fuissé van wijnbouwer David Fagot (39), aangenaam geprijsd voor die streek. De Bourgognewijn blijft overeind bij onze hoofdgerechten: kraakverse kabeljauw... (28) en holsteinrund (35) met bearnaise, die heerlijk luchtig, rijk én voldoende zuur smaakt. Enig minpuntje: een tomatenslaatje bij het vlees. De tomaten zijn van degelijke kwaliteit, maar waarom geen winterse groente als garnituur? Een koud witloofslaatje bijvoorbeeld.

Na het hoofdgerecht, dat al iets te snel volgde na de eerste gangen, wordt ons snel de dessertkaart opgedrongen. We vragen om nog wat tijd om te beslissen. Even later komt een ober ietwat schoorvoetend vertellen “dat de keuken alle desserts al weggegooid heeft. Enkel dame blanche en crème brûlée zijn nog verkrijgbaar.” Dan maar een crème brûlée (8) om te delen, de koffie slaan we over. We betalen 178 euro, niet min maar onze magen zijn dan ook meer dan gemiddeld gevuld. Intussen begint een feestje van het personeel in de lounge en voelen we ons buitengewerkt.

Bediening 7/10

Comfort 8/10

Eten 8/10

Hapjes: 6-14 euro

Voorgerecht: 15-18 euro

Hoofdgerecht: 23-35 euro

Dessert: 7-15 euro

Skov

Kerkstraat 99

9255 Buggenhout

www.skov.be

Gesloten op dinsdag