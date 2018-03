Rap op stap zoekt vrijwilligers 08 maart 2018

De sociale dienst van het OCMW van Buggenhout is op zoek naar twee vrijwilligers die zich willen engageren voor Rap op Stap. Dat is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Rap Op Stap kan daguitstappen, sport en cultuuractiviteiten boeken voor mensen met een klein budget en helpen met praktische zaken. Buggenhout wil vanaf april een eigen kantoor openen en bemannen. Dat zal gebeuren op momenten dat ook de sociale kruidenier Slaatje Praatje in Buggenhout aanwezig is. Vanaf 26 april voorziet de sociale dienst elke twee weken op donderdagvoormiddag de Rap Op Stap-dienstverlening. Geïnteresseerde vrijwilligers krijgen in de week van 26 maart een opleiding aangeboden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Dirk Lissens, via 052/33.96.22, (DND)