Rangers zorgen voor nieuwigheid met Kermisbal TIEN DAGEN KERMIS OP EN ROND DE DRIES NELE DOOMS

28 juni 2018

02u40 0 Buggenhout Tien dagen kermis op en rond de Dries in Opdorp. Daarvoor slaan verschillende verenigingen de handen in elkaar. De Rangers zorgen alvast voor een nieuwigheid dit jaar met een allereerste Kermisbal.

De jaarmarkt in Opdorp geeft traditioneel aanleiding voor een tiental dagen feest op de Dries. Verschillende plaatselijke verenigingen pakken die dagen uit met eigen kermisactiviteiten, goed voor een stevig gevulde affiche. Ook voetbalclub De Rangers doet al jaren haar duit in het zakje met een fuif op zaterdagavond. "Het was echter tijd om eens iets nieuw te doen", zegt Els Christiaens van het Feestcomité Rangers. "De Rangers hebben jarenlang een fuif gehad, net als een dansavond voor dertigplussers. De voorbije jaren werd een soort mini-Tomorrowland op poten gezet. Niet dat velen hiervan niet genoten, maar nu kozen we ervoor om weer eens nieuwe paden te bewandelen. Als voetbalclub werken we ook met jonge spelers, zodat we ook bij het kermisgebeuren de kinderen niet willen vergeten. Dus zochten we een mix voor jong en oud."





Muziek voor alle leeftijden

Dat zijn uiteindelijk een Kermisbal en een Kidsfuif geworden. "Dat 'bal' mogen de mensen echt letterlijk nemen", zegt Christiaens. "Gedurende de avond zullen de aanwezigen inderdaad teruggeflitst worden in de tijd. We gaan voor muziek voor werkelijk alle leeftijden. Zo hopen we iedereen op de dansvloer te krijgen. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen hiervan kan genieten, houden we het bal volledig gratis. Een foodtruck en wijn- en cavabar zijn voorzien."





Ook de kidsfuif wordt een nieuwe kermisactiviteit. Die begint zaterdag 30 juni om 18 uur en eindigt om 21 uur. "Ook hier voorzien we een kidscorner in de feesttent, met allerlei versnaperingen", klinkt het. "We hopen voor beide events op een massale opkomst. Als dit een succesvolle editie wordt, staat de weg open om hier de komende jaren op voort te bouwen."





Dorpsbarbecue

Traditiegetrouw opent de kermistiendaagse met een strandfuif. De Jeugdraad organiseert die op vrijdagavond 29 juni. De Keisdruppers zetten dit jaar weer in op hun Zomerterras op de Dries met cocktails in een lounge-setting en veel kinderanimatie. Andere tradities zijn de jaarmarkt, rommelmarkt, wielerwedstrijden, duivenvlucht, Kasteelfeesten met De Capelderij, het Dorpsfeest van de Landelijke Gilde, boogschietwedstrijden en zelfs een kampioenschap eierwerpen. Voor het eerst zal er ook opnieuw een Dorpsbarbecue zijn. Dat was jaren geleden telkens een groot succes, maar hield een tijd geleden op te bestaan. Gunther Van Keer en Jael De Nil nemen het initiatief om dit gebeuren weer nieuw leven in te blazen. "Op vrijdag 6 juli branden de vuren voor iedereen", zeggen zij. "De opbrengst zal verdeeld worden tussen de Opdorpse verenigingen met een jeugdwerking."





Het volledige kermisprogramma is te vinden op www.buggenhout.be.