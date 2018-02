Rangers serveren vis en steak 02 februari 2018

Voetbalclub Rangers van Opdorp organiseert dit weekend haar eetfestijn. Op het menu staan vis en steak. Voor de kinderen zijn er ook curryworsten. Smullen kan morgen, van 17.30 tot 22 uur, en op zondag, van 11.30 tot 15 uur. De tafels staan gedekt in de kantine van de Rangers, aan de Damstraat in Opdorp. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: www.rangers-opdorp.be of via rangers.opdorp@skynet.be. (DND)