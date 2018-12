Quiz gaat prijsuitreiking fotowedstrijd vooraf Nele Dooms

04 december 2018

14u56 0 Buggenhout Aan de prijsuitreiking van de fotowedstrijd rond ‘water’ zal eerst een ludieke quiz vooraf gaan. De wedstrijd vond de voorbije zomer plaats op initiatief van de Milieuraad en Milieudienst van Buggenhout.

Iedereen werd opgeroepen om mooie foto’s te maken rond het thema ‘water’ op locaties in Buggenhout en die in te zenden. Op woensdag 5 december worden in het gemeentehuis van Buggenhout de winnaars bekend gemaakt. “Om de kennis over natuur en water op te frissen, wordt er een kleine, ludieke quiz georganiseerd”, zegt Gustaaf Van Gucht van de Milieuraad. “Alle aanwezigen kunnen meedoen.” Iedereen is overigens welkom voor de bekendmaking van de winnaars. Na de proclamatie krijgen de aanwezigen een drankje aangeboden. De uitreiking vindt plaats op woensdag 5 december om 20 uur in de raadzaal van het Administratief en Cultureel Centrum, aan de Nieuwstraat 2 in Buggenhout. Info: ingrid.olbrechts@buggenhout.be.