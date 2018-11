Quito speelt hoofdrol in musical 13 Nele Dooms

13 november 2018

11u37 0 Buggenhout Amper vijftien is hij, Quito Vanroose uit Buggenhout, maar hij staat wel al opnieuw met een grote productie op de planken. De jongen heeft een hoofdrol in de swingende popmusical “13" te pakken. Daarbij staat een volledige cast van tieners op het podium.

“13" is een wel heel bijzondere musical die binnenkort in première gaat in Antwerpen. Het is de enige Broadway-musical ooit waarvan de cast volledig bestond uit tieners. Niet minder dan 105 uitvoeringen ervan liepen op Broadway en het betekende het professionele debuut voor zowel Ariana Grande als Elizabeth Gillies, die later samen zouden schitteren in de televisieserie “Victorious” en vooral Ariana Grande lanceerde tot wereldster. Productiehuis The Singing Factory, met al enkele succesvolle projecten op de teller, zorgt nu voor een Vlaamse versie, ook met een volledige tienercast. Quito Vanroose is zo één van de jongeren die in de voetsporen van Grande treedt.

De vijftienjarige jongen studeert momenteel aan de Kunsthumaniora van Antwerpen en zit er in het vierde jaar. Eerder nam hij al deel aan “Peter Pan”, de musical van Kinderen voor Kinderen en de familiemusical “De Ridders van de Ronde Keukentafel”. De voorbije zomer was hij te zien in het massaspektakel Karmeliet in Opdorp van Camerata Productions. “Het waren vrienden die me aanmoedigden om voor de musical ‘13' auditie te doen”, zegt Quito. “Ik liet me overtuigen en met succes. Ik heb zelfs één van de drie hoofdrollen te pakken: die van Archie, een ietwat overenthousiaste jongen die een nieuwkomer op school wegwijs maakt.”

Quito is razend enthousiast over zijn deelname aan “13". “Dit is een heel leuke productie om te doen, onder andere omdat we met allemaal jongeren samen zijn”, zegt hij. “Voorbereidingen en repetities lopen al sinds maart. Nu de première in zicht komt, wordt het allemaal wat spannender. Het is een heel intense periode, die ik combineer met schoolwerk. Maar ik zie dit vooral als alweer een kans om meer ervaring op te doen.”

De jongeman is dan ook gebeten door de theatermicrobe. “Het is mijn passie”, zegt hij. “Ik wil het later echt maken in het theater en heb daar nu dan ook al veel voor over. Van kindsbeen af zat ik al aan de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Buggenhout. Passeren producties mijn pad dan greep ik ze met beide handen. Het kan me allemaal helpen bij mijn latere carrière.”

Quito mag het dan al druk hebben met de nakende voorstellingen van “13", ondertussen dient zich ook al een nieuw project aan. “Volgend jaar in november sta ik op de planken met ‘November 89', een productie over de val van de Berlijnse Muur”, zegt hij. “Repetities daarvoor starten vanaf dit weekend. Het zal dus nog een beetje drukker worden.”

De popmusical “13", met naast Quito en andere jonge acteurs ook het kidskoor XL Melodia, is te bekijken in de Schouwburg Luchtbal in Antwerpen. Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 16 en zaterdag 17 november, telkens om 20 uur, en op zondag 18 november om 14.30 uur. Tickets en info: www.singingfactory.be.