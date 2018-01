Putweg krijgt eindelijk voetpad 02u56 0 Foto Geert De Rycke In de Putweg zijn de werken om een voetpad aan te leggen al volop aan de gang.

De Putweg in Opstal krijgt eindelijk een voetpad. De aanleg daarvan is net gestart. Het voetpad moet de straat veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Onder andere de Vrije Basisschool van Opstal gaf, op basis van een verkeersenquête van het oudercomité, al diverse keren aan dat een degelijk voetpad in de straat wenselijk zou zijn. "De Putweg is inderdaad een belangrijke toegangsweg voor de schoolkinderen uit Opstal", zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (NCD). "Dat is ook het geval voor heel wat inwoners door de aanwezige gemeentelijke parking en de Chirolokalen, de bezoekers van de bibliotheek, de kerkbezoekers en de ligging van Zaal Torenhof, waar veel activiteiten plaatsvinden. Met een degelijk voetpad zorgen we er ook voor dat de bewoners van Avalon, het tehuis voor personen met een motorische handicap, zich op een veilige manier kunnen verplaatsen met hun rolstoel." Een aannemer zorgt voor een verharding van de huidige onverharde bermen aan beide zijden van de straat. Dat gebeurt met betonstraatstenen. De boordstenen en weggoten worden waar nodig vervangen. Dat is ook het geval voor de klinkerverharding voor de schoolingang. "Voor de ingang van de school wordt het voetpad afgescheiden van de rijweg met stalen beugels", zegt Hermans. De werken zullen een viertal weken duren. (DND)