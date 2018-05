Pupillen Klaverken winnen bekerfinale 01 juni 2018

De Pupillen van krachtbalclub Klaverken van Buggenhout hebben de Beker 2018 in de wacht gesleept. Ze vochten een felle strijd uit in de finale. Uiteindelijk konden ze de felbegeerde titel bemachtigen.





De Bekerfinales krachtbal vonden dit jaar plaats op de terreinen van 't Klaverken Buggenhout, aan de Platteput. De club organiseerde een heel feestweekend om haar nieuwe accommodatie in de verf te zetten en haar vijftigjarig bestaan te vieren. De Pupillen waren de enige ploeg van het Klaverken die voor de beker kon gaan. In de andere reeksen werden de teams van Klaverken al eerder uitgeschakeld.





(DND)