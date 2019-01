Provincialebaan afgesloten Nele Dooms

15 januari 2019

18u01 4

De N17, de Provincialebaan, zal op de grens van Buggenhout met Sint-Amands 24 uur lang afgesloten zijn voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat er onderhoudswerken uitvoeren. Die beginnen vrijdag 18 januari om 20 uur en duren tot zaterdagavond 19 januari. Over een afstand van ongeveer één kilometer wordt de bovenste laag asfalt van het wegdek volledig vernieuwd. Het wegdek ligt er immers erg slecht bij en is op verschillende plaatsten totaal versleten. Wachten tot de geplande volledige grondige heraanleg van de N17 later is daarom niet aangewezen. Het Agentschap Wegen en Verkeer kiest ervoor om in tussentijd nu al voorlopige herstellingen uit te voeren. De werfzone bevindt zich tussen de kruispunten met de Oude Heirbaan en de Maalderstraat. Tijdens de werken is de N17 afgesloten in beide richtingen. Het verkeer zal een lokale omleiding moeten volgen via Fok, Keten/Dorekensstraat en de Oude Heirbaan.