De Prosper Bosteelsstraat wordt op zaterdag 30 december afgesloten voor het verkeer. Aanleiding is een buurtfeest.





De bewoners houden een nieuwjaarsdrink vanaf 14 uur. Daarvoor wordt een tent geplaatst tussen de huisnummers 8 en 24. Naar aanleiding hiervan wordt de Prosper Bosteelsstraat afgesloten voor auto's. Bestuurders kunnen de straat niet in van 9 tot 24 uur. Er is een wegomlegging. Ter hoogte van de huisnummers 8 tot 24 is er ook een parkeerverbod.





(DND)