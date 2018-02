Progessieve inwoners gezocht 20 februari 2018

Bart Callaert, voorzitter van sp.a Buggenhout, en partijgenoot Bart Servaes, zijn op zoek naar progressieve Buggenhoutenaren. Ze gaan voor een "open project voor een beter Buggenhout".





"Heel wat inwoners in Buggenhout hebben genoeg van de traditionele politieke partijen en strekkingen", zegt Callaert. "Wel is er een grote vraag naar vooruitgang. Daarom gaan we op zoek naar mensen die daar op een positieve manier willen aan meebouwen. Een politieke achtergrond is daarvoor niet nodig." Callaert noemt zijn project "een Beweging van de Buggenhoutse Burger".





"Een exacte naam is er nog niet", zegt hij. "Eerst zoeken we nog extra teamleden." Wie interesse heeft, kan contact opnemen met 0498/75.15.74 of via bart.callaert@icloud.com. (DND)