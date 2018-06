Postzegels ruilen 16 juni 2018

De Postzegelclub Het Torenhof van Buggenhout organiseert morgen een ruilvergadering. Iedereen kan er terecht voor postzegels, postwaardestukken en munten. De beurs met verschillende standhouders is toegankelijk van 10 tot 12 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Torenhof, aan de Putweg. Iedereen is welkom. Info: fk.het.torenhof@skynet.be. (DND)