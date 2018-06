Postzegels ruilen in Torenhof 02 juni 2018

De filatelistische kring Torenhof van Buggenhout organiseert morgen, zondag 3 juni, een ruilvergadering. Iedereen kan er postzegels, postwaardestukken (zoals brief- en verhuiskaarten) en munten wisselen. De beurs is te bezoeken van 10 tot 12 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Torenhof, aan de Putweg in Opstal. Info: fk.het.torenhof@skynet.be. (DND)