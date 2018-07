Poster met krijtjes voormooie gemeente 07 juli 2018

Het gemeentebestuur van Buggenhout pakt uit met een nieuwe campagne, in samenwerking met Mooimakers. Dat project richt zich tegen zwerfvuil in de gemeente. Wie mee gaat voor een nette gemeente, kan gratis een poster met krijtjes krijgen. Inwoners kunnen de poster decoreren en thuis ophangen om zo iedereen te laten weten dat hij of zij gaat voor een proper Buggenhout. De posters zijn af te halen bij de milieudienst in het Administratief en Cultureel Centrum, aan de Nieuwstraat in Buggenhout. (DND)