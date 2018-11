Poppies in klei vliegen de deur uit Nele Dooms

18 november 2018

De interesse voor de unieke klaprozen in klei die Middenstand Opdorp Leeft (MOL) liet maken voor de herdenking van WO I is enorm. Tweeduizend klaprozen, allemaal met de hand gemaakt en genummerd, zijn de deur uitgevlogen. “Tijdens de verkoop zaterdag daagden heel wat geïnteresseerden op om poppies te kopen”, zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. “Zelf tot buiten de gemeentegrenzen is deze actie een succes. Resultaat is dat ze bijna allemaal verkocht zijn. Er zijn er nog amper tachtig over.”

De succesvolle verkoop is een goede zaak, want MOL schenkt de opbrengst aan het goede doel. “Wie de cheques krijgt, is voorlopig nog een verrassing”, zegt Coppens. “Het zijn verenigingen die zich inzetten in de zorgsector in Buggenhout.”