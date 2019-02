Poolse chauffeur knalt tegen boom na uitwijkmanoeuvre Koen Baten

28 februari 2019

Op de Provinciale Baan in Buggenhout is een Poolse chauffeur met zijn Ford Mondeo tegen een boom geknald. Vermoedelijk week de bestuurder uit voor de file richting Dendermonde nadat hij die te laat opmerkte. Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur. De inzittenden raakten bij het ongeval niet gewond, maar de schade aan de wagen was wel bijzonder groot. Het voertuig is waarschijnlijk rijp voor de schroothoop. Het voertuig werd weggetakeld. Door het ongeval was er geen extra verkeershinder.