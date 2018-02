Politie onderschept bestuurder die 135 per uur rijdt 06 februari 2018

De politie van Lebbeke/Buggenhout heeft afgelopen weekend een algemene controle gehouden op alcohol en drugs in het verkeer. Er werden in totaal 139 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest. Slechts een bestuurder blies alarmfase. Hij kreeg een onmiddellijke inning van 178 euro voorgeschoteld. Daarnaast werden er ook 420 bestuurders gecontroleerd op overdreven snelheid. Hiervan waren 37 bestuurders in overtreding. De hoogst gemeten snelheid was 135 kilometer per uur. Deze bestuurder werd onderschept en aan de kant gezet. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Hij zal zich later moeten verantwoorden in de politierechtbank. Verder betrapte de politie ook een bestuurder die zonder rijbewijs en verzekering rond reed. Zijn voertuig werd aan de klem gehangen. Ook hem wacht een bezoek aan de politierechter. Tot slot kregen twee bestuurders een pv omdat hun voertuig niet in orde was met de technische eisen. (KBD)