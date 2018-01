Politie neemt mobiele ANPR-camera in gebruik 02u44 0

De politiezone Buggenhout-Lebbeke neemt een mobiele ANPR-camera in gebruik. Zowel de gemeenteraad van Buggenhout als die van Lebbeke gaven hiervoor een gunstig advies. Zo'n ANPR-camera kan nummerplaten herkennen. Onder andere recidivisten voor dronken sturen of rijden zonder rijbewijs of verzekering kunnen zo snel uit het verkeer gehaald worden, omdat ze meteen tegen de lamp lopen als ze voorbij de camera rijden. Onder andere Dendermonde heeft al een tijd een voertuig met ANPR-camera in dienst en boekt daar goede resultaten mee.





De lokale politie van Lebbeke-Buggenhout testte eerder al zo'n camera uit op proef. Na positieve evaluatie werd beslist tot aankoop over te gaan. Het voertuig met ANPR registreert continu terwijl het rondrijdt. Het kan ook ingezet worden om diefstallen, inbraken en dergelijke te helpen oplossen door het analyseren van voorbijkomend verkeer. (DND)