Pol Vervoort stopt na 55 jaar als vrijwilliger

Pol Vervoort (midden op foto), bezige bij en actief in tal van verenigingen in Buggenhout, neemt afscheid als vrijwilliger. Hij was voorzitter van de Gezinsbond en van de Welzijnsraad. In zijn jeugdjaren was hij ook leider bij jeugdvereniging De Klauwaerts en groepsleider bij de Scouts van Buggenhout. "Na 55 jaar vrijwilligerswerk is het tijd om te zetten", zegt hij. "Ik ben wellicht geen recorderhouder, maar een doodgewone vrijwilliger die zich vele jaren actief en volledig belangloos heeft ingezet voor de gemeenschap. Ik heb daar veel plezier aan beleefd, maar nu geef ik de fakkel door aan een jongere generatie."





(DND)