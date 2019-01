Plus Home Services opent kantoor in bosgemeente Nele Dooms

10 januari 2019

12u09 0

Plus Home Services heeft voortaan ook een dienstenchequekantoor in Buggenhout. In de bosgemeente opende de organisatie haar 59ste kantoor. Daarmee wil het haar aanwezigheid in Oost-Vlaanderen versterken. “Bovendien komen we zo tegemoet aan de groeiende vraag naar thuishulp met dienstencheques in deze streek”, zegt Katrien Pensaert. Zij is aangesteld tot verantwoordelijke van het nieuwe dienstenchequekantoor. “Het is onze bedoeling om een vlekkeloze samenwerking te regelen tussen klant en thuishulp”, zegt ze. Het nieuwe pand is gevestigd in de Stationsstraat in Buggenhout. Plus Home Services groeide in veertien jaar tijd uit tot een bedrijf met 4.500 medewerkers en 25.000 klanten. Een uitgebreid kantorennetwerk is verspreid over Vlaanderen en Brussel. “Schoonmaak bij particulieren is een snel groeiende sector”, zegt Pensaert. “We geven onze thuishulpen ondersteuning met opleiding en werkbegeleiders.”