Platteput tijdelijk afgesloten Nele Dooms

28 november 2018

18u01

De Platteput in Buggenhout wordt op donderdag 29 november tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Aanleiding zijn werken die in de straat plaatsvinden om dakpanelen te plaatsen. Om dat in alle veiligheid te laten gebeuren, mag er geen verkeer door. De Platteput zal afgesloten zijn in twee rijrichtingen tussen 9 en 14.30 uur.