Plantenmarkt zorgt voor lentegevoel 26 maart 2018

Eindelijk een eerste lenteweertje dit jaar en dat heeft de internationale Plantenmarkt in Opdorp geen windeieren gelegd. Rond de Dries stonden tientallen standhouders opgesteld met bloemen, planten en tuinmateriaal. Honderden mensen lieten zich bekoren om hier een bezoek aan te brengen. "De Plantenmarkt is elke keer een voltreffer, maar we zijn toch erg afhankelijk van het weer", zegt Hilde Mertens van het Plantenmarktcomité. "Dankzij een lentezonnetje dit weekend is er dan ook een grotere opkomst. En dat zien we natuurlijk graag gebeuren." Bovendien staan ondertussen ook de eerste paasbloemen op de Dries eindelijk in bloei. Dat zorgt ervoor dat de tentoonstelling 'Lente Op den Dries' met 350 kunstige versierde slakken nog beter tot zijn recht komt. (DND)