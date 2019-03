Plantenmarkt kan rekenen op zeventig internationale deelnemers Nele Dooms

19 maart 2019

12u19 2 Buggenhout Opdorp maakt zich op voor de zeventiende editie van de ‘internationale plantenmarkt’. Het initiatief lokt jaarlijks honderden bezoekers naar de Dries. Daar loopt momenteel ook de openlucht beeldententoonstelling ‘No Man’s Land’ van Het Middelpunt. De plantenmarkt en allerlei randanimatie zorgen voor een extra invulling.

“De lente kan in Opdorp bruisend starten”, zegt Hilde Mertens, voorzitter van het organiserend comité van de Plantenmarkt. “Nu al belooft onze plantenmarkt een groot succes te worden. We mogen de deelname van liefst een zeventigtal standhouders uit binnen- en buitenland optekenen. Dat is goed voor zowat een kilometer aan kraampjes. Natuurlijk ligt de nadruk op bloemen en planten, maar ook andere toebehoren voor de tuin zitten in het aanbod.”

Bovendien voorzien de organisatoren, door een medewerking met tal van plaatselijke verenigingen, voor heel wat randanimatie. In zaal Madelon verzorgt de harmonie Met Moed Vooruit een concert om 11 uur. Om 14 uur is het de beurt aan het Kinderkoor en het Parafonenkoor. Bij Natuurpunt kunnen kinderen aan de slag rond wilgen en afval in een natuuratelier. Er vinden begeleide wandelingen naar de gerestaureerde ijskelder plaats om 11 en 14 uur. De kerk is te bezoeken, net als heemkring Ter Palen in het Kasteel van Opdorp. De Capelderij serveert spaghetti en lasagne tussen 11.30 en 15 uur en dessertjes zijn bij de kleuterschool te krijgen.

De plantenmarkt is op zondag 24 maart gratis te bezoeken van 10 tot 17 uur.