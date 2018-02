Plannen voor herinrichting kerkhof klaar 26 februari 2018

De plannen voor de herinrichting van het kerkhof van Buggenhout-centrum zijn klaar. De gemeenteraad keurde het dossier zopas goed. Zo kan de gemeente nu op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren. De herinrichting van het Buggenhoutse kerkhof is nodig om een pesticidenvrij beheer mogelijk te maken. Bedoeling is om tot een groene begraafplaatsen te komen, zoals dat ook al in Opstal en Opdorp gebeurde. De paden op het kerkhof worden aangelegd in gras-steenslag. Hierdoor ontstaan groene vlakken en door de harde onderlaag van grind blijven de paden altijd toegankelijk. Tussen de graven verdwijnt de steenslag en komen bodembedekkers in de plaats. Er worden ook kruidachtige vegetaties zoals bodembedekkers en siergrassen aangeplant. Bovendien krijgt het ereperk van oud-strijdersgraven een opknapbeurt. Alle liggende zerken van de graven verdwijnen en alleen de rechtopstaande materialen blijven behouden en komen op één lijn. De rest van de percelen worden allemaal ingezaaid met gras. Omdat er een groot niveauverschil is tussen de diverse delen op het kerkhof is ook een drainagesysteem nodig om overtollig water af te voeren. (DND)