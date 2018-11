Plan heraanleg Mandekensstraat moet volgend jaar klaar zijn Nele Dooms

21 november 2018

19u02 1 Buggenhout Er komt schot in het dossier voor de heraanleg van de Mandekensstraat, op de grens van Buggenhout met Dendermonde en Lebbeke. Het wegdek ligt er al jaren erbarmelijk slecht bij, met tal van klachten van omwonenden tot gevolg. Buggenhout neemt het voortouw om de drukke weg te verbeteren. “In 2019 moet een ontwerp klaar zijn. Daarna moet een herinrichting zo snel mogelijk volgen”, zegt schepen Geert Hermans.

Tussen het kruispunt met het Hoogveld en de spoorwegovergang ligt de Mandekensstraat er vreselijk slecht bij. Betonplaten hebben hun beste tijd gehad, er zijn verzakkingen en putten en ook de bermen verkeren in slechte staat. Bewoners staan dan ook al jaren aan de klaagmuur. Het vele verkeer — waaronder veel vrachtwagens — dat over het slechte wegdek raast, zorgt voor zoveel trillingen dat woningen schade oplopen. Ook lawaai-overlast is een probleem.

Uiteindelijk hebben de gemeentebesturen van Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout beslist om samen te werken om de Mandekensstraat te vernieuwen. Buggenhout neemt het voortouw in het dossier. De gemeenteraad daar keurde tijdens haar jongste vergadering het bestek goed om een studiebureau te kunnen aanduiden. Dat moet een ontwerp opmaken voor de heraanleg van de straat. “De ontwerpers moeten nog dit jaar gekend zijn”, maakt schepen Geert Hermans zich sterk. “Dat maakt dat in 2019 een plan zal opgesteld worden. Eens dat er is, hopen we de werken op het terrein zo snel mogelijk te beginnen. We doen er alles aan om de ellende van de omwonenden zo snel mogelijk op te lossen, maar dergelijke dossiers kennen al te vaak een lange administratieve procedure.”

De heraanleg van de Mandekensstraat omvat dan weer zowel rioleringswerken als de realisatie van een betere wegenis. “Geen scheuren en barsten, trillingen en lawaai meer dan”, maakt Hermans zich sterk. “In de plaats van de huidige betonvakken die voor zoveel ellende zorgen, zal er een wegdek in asfalt komen. Dat zorgt sowieso al voor minder trillingen. Er komen bovendien ook degelijke voet- en fietspaden op dit traject.”

Samen met de Mandekensstraat wil het Buggenhoutse gemeentesbestuur ook het Hopveld laten aanpakken. Daarbij horen ook de Hopveldweg en het Vijverveld. In deze straten moet een gescheiden riolering komen, zodat huishoudelijk afvalwater in de toekomst niet meer in de grachten vlakbij stroomt en die beken vervuilt. Regenwater zal in open grachten terechtkomen.

De nodige financiële middelen voor dit project zullen in de volgende meerjarenbegroting van de gemeente gepland worden.