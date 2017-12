Pizzakoerier gewond bij ongeval 02u44 0 Foto Geert De Rycke De wagen van de pizzakoerier raakte volledig vernield.

In de Kalkenstraat in Buggenhout heeft een pizzakoerier enkele stevige verwondingen opgelopen. Om een nog onbekende reden reed de man tegen een geparkeerde Mercedes. Hierop verloor hij de controle en week hij volledig naar links af, waarna hij met zijn Opel tegen een stenen omheining van een woning knalde. De schade was enorm en de bestuurder kon niet meer eigenhandig uit zijn voertuig kruipen. De eigenaar van de Mercedes belde onmiddellijk de hulpdiensten. "Zij waren snel ter plaatse en hebben schitterend werk geleverd om de man uit zijn hachelijke positie te bevrijden", aldus burgemeester Tom Van Herreweghe. "Gezien de aard van het ongeval vallen zijn verwondingen al bij al nog mee", klinkt het. Vermoedelijk zal hij enkele breuken opgelopen hebben. (KBD)