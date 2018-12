Pierre Claeys legt eed af als burgemeester Nele Dooms

21 december 2018

De nieuwe burgemeester van Buggenhout Pierre Claeys (CD&V) legde de eed van burgemeester af bij waarnemend Oost-Vlaams gouverneur Didier Detollenaere. Hij deed dat samen met vijftien andere Oost-Vlaamse burgemeesters in het Virginie Lovelinggebouw (VAC) op het Koningin Maria Hendrikaplein in Gent. Ze legden er de eed af als burgemeester voor de legislatuur 2019-2024. Omdat de eedaflegging donderdagavond plaatsvond, kon Claeys niet aanwezig zijn op de allerlaatste gemeenteraad van deze legislatuur in Buggenhout. Claeys neemt in de bosgemeente de fakkel over van Tom Van Herreweghe, die achttien jaar lang de burgemeester van Buggenhout was. “Er wacht me een grote uitdaging”, zegt Claeys. “Ik wil vooral een burgemeester met een luisterend oor voor iedereen zijn.” Claeys begint zijn mandaat officieel vanaf 1 januari 2019.