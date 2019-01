PIERRE CLAEYS "Een goeie burgemeester moet vooral PR-mens zijn" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Nele Dooms

03 januari 2019

08u57 0 Buggenhout "Een goede burgemeester moet vooral een PR-mens zijn, met een luisterend oor voor iedereen." Dat zegt kersvers burgemeester van Buggenhout Pierre Claeys (CD&V). De man, met alleen nog maar ervaring vanop de oppositiebanken, beseft dat hij voor een serieuze uitdaging staat. "Maar ik wil het waarmaken, omdat zoveel mensen aangaven dat ze in mij geloven", zegt hij.

Dat hij de komende zes jaar burgemeester is van Buggenhout, dat kan Pierre Claeys zelf bijtijds maar moeilijk geloven. De nieuwe burgervader rolde jaren geleden dan ook als bij toeval in de politiek. "Te bedenken dat ik twaalf jaar geleden bij de eerste vragen om me te engageren voor de CD&V-lijst bij de verkiezingen, ettelijke keren weigerde", vertelt hij. "Maar ze bleven aandringen. Uiteindelijk zegde ik toe. Mijn vader was altijd liberaal geweest, maar in Buggenhout koesterde ik grote sympathie voor wie de man Paul Van Malderen, jarenlang CD&V-burgemeester geweest, was. Vanuit dat respect zei ik dat de partij op mij kon rekenen, maar ik vroeg wel om een plaats die niet opviel. Het werd de voorlaatste plaats op de lijst, maar zonder enige vorm van campagne raakte ik wonderwel meteen verkozen."

Stemmenkampioen

Het sterkte Claeys om door te gaan met politiek en bij de verkiezingen zes jaar geleden was hij lijsttrekker voor CD&V. Hij schopte het tot stemmenkampioen van Buggenhout, met op enkele stemmen na hetzelfde aantal voorkeurstemmen dan dat van regerend burgemeester Tom Van Herreweghe. Ook bij de recente gemeenteraadsverkiezingen bleek Claeys onverslaanbaar. "Als zoveel inwoners in mij geloven, dan moet ik dat waar maken", zegt Claeys. "Maar het wordt de komende zes jaar wel een WIJ-verhaal. Ik ga niet de burgemeester zijn die me elk dossier en project persoonlijk aantrekt en alle touwtjes naar zich toetrekt. Elke schepen heeft zijn bevoegdheden en zal zijn verantwoordelijkheden opnemen."

Al heeft Claeys zelf wel al een aantal topprioriteiten voor een beter Buggenhout in gedachten. "Ik wil iedereen gelukkig in mijn gemeente, ook het personeel van gemeente en OCMW", zegt hij. "De malaise bij dat personeel, die recent aan het licht kwam, daar wil ik echt werk van maken om dat tij te keren. Ik kan zeggen dat ik als werkgever op dat vlak wel enige ervaring heb. Rekening houden met wat je personeel denkt en voelt, daar komt het op aan en dat wil ik ook in de gemeente."

Claeys wil ook voluit gaan voor een heropwaardering van de stationsomgeving. "Al moeten we dat helemaal zelf betalen", zegt hij. "In eerste instantie volgen nieuwe gesprekken met NMBS en Infrabel om te bekijken hoe we het project van de heraanleg opnieuw leven kunnen inblazen. De eerste onderhandelingen staan al in januari op de agenda. Hopelijk met goed resultaat. Ook de mobiliteit in Buggenhout moet herbekeken worden, ook al hebben we nog maar net een nieuw mobiliteitsplan. Om snel aanpassingen voor verkeerssituaties door te voeren, zie ik een oplossing in proefopstellingen. Op die manier kan je snel ingrijpen voor meer verkeersveiligheid. En tot slot verdient de site Alvat alle aandacht. Met CD&V blijven we gaan voor een invulling van dit gebied met KMO, groen en wonen."

's nachts loslaten

Claeys beseft dat hem een serieuze uitdaging wacht, maar zenuwachtig is hij niet. Slapeloze nachten houdt hij er ook niet aan over. "Ik heb mezelf de gewoonte aangekweekt om alles op te schrijven, van ideeën tot goede raad van anderen. Dan kan ik dat 's nachts loslaten", zegt hij. "Ik weet zeker dat ik omringd ben door de juiste mensen, van schepenen die al een aantal jaren het klappen van de zweep kennen tot een degelijke gemeentesecretaris waar ik een goede tandem mee kan vormen. En uittredende burgemeester Van Herreweghe trok de nodige tijd uit om me de nodige knowhow over dossiers door te geven. Ik waardeer dat enorm. Het is er de voorbije jaren bij momenten heel hard aan toe gegaan in de gemeenteraad tussen Tom en mij, maar ik ben geen rancuneus mens. Nu starten we met een nieuwe lei."

De kersverse burgervader is er zich van bewust dat hem de komende jaren niet veel rust gegund zal zijn. "Omdat ik vind dat je er als burgemeester altijd moet zijn voor je inwoners", zegt hij. "Ik wil naar iedereen luisteren. Niet dat ik altijd iedereen zal kunnen helpen, of aan vragen positief tegemoet zal kunnen komen. Maar een luisterend oor is vaak al een heel grote stap."

