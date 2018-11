Paul en Victorine vieren diamanten jubileum Nele Dooms

30 november 2018

12u56 0

Paul Van Belle (89) en Victorine Obus (89) uit Buggenhout vieren hun diamanten huwelijksjubileum. Ze zijn zestig jaar getrouwd en kregen daarvoor een ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. “We woonden indertijd helemaal niet zo ver van elkaar, maar het duurde tot lang eer we elkaar eens ontmoetten”, vertellen ze. “We waren al 29 jaar toen we elkaar het ja-woord gaven.” Paul stond gekend als “de melkman” die dagelijks op melkronde ging. “Ook de dag van ons huwelijk”, lacht hij. “Er was maar juist tijd genoeg om nog te trouwen. Ik bleef melkman tot mijn 46 jaar, daarna werd ik bediende tot mijn pensioen.” Victorine had een kruidenierswinkel in de Schoolstraat, die druk bezocht werd door scholieren. De winkel sloot in 1975. Daarna werkte ze als begeleider op de schoolbus. De twee kregen vier kinderen. Ondertussen zijn er ook vijf kleinkinderen en een eerste achterkleinkind.