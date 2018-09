Paul en Godelieve zijn diamanten paar Nele Dooms

04 september 2018

12u22 2 Buggenhout Paul Van den Eede (87) en Godelieve Van Belle (83) uit Buggenhout zijn een diamanten paar. Ze vieren hun zestigjarig huwelijksjubileum.

Om dat in de kijker te zetten, kregen de twee een ontvangst aangeboden in het gemeentehuis van Buggenhout. Ze konden er samen met familie klinken op de vervlogen huwelijksjaren. Paul is lang geen onbekende in Buggenhout. Hij voetbalde jarenlang bij Sparta Buggenhout en Sint-Kathelijne-Waver, maar hield zich ook bezig met kaatsen en tennis. Nu is er meer tijd voor tuinieren en reizen. Godelieve is lid van Samana.